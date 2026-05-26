Son görüntüsü endişelendirmişti: İbrahim Tatlıses'ten videolu mesaj
Geçtiğimiz günlerde paylaşılan fotoğraflarlarla sevenlerini endişelendiren İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından video mesaj yayınladı.
Özellikle çocuklarıyla yaşadığı anlaşmazlıklarla magazin gündeminden düşmeyen İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündeme gelmişti.
Geçtiğimiz nisan ayında rahatsızlığı nedeniyle hastanede bir süre tedavi gören Tatlıses, sosyal medyada paylaşılan son fotoğraflarıyla hayranlarını oldukça endişelendirmişti.
SON GÖRÜNTÜLERİ ÜZMÜŞTÜ
74 yaşındaki Tatlıses'e hastane tedavisi sonrası çıkışta sanatçı Mahmut Tuncer de eşlik etti.
Tuncer ile fotoğraf çekilen Tatlıses'in kilo vermesi ve saçlarındaki beyazlıklar dikkat çekmişti.
TATLISES'TEN VİDEOLU MESAJ
'İmparator' lakabıyla bilinen İbrahim Tatlıses, hayranlarına seslendi.
İzmir'deki evinin balkonundan video paylaşan Tatlıses, "Herkes merak ediyormuş, işte buradayım, evimizin balkonundayım.” dedi.
Tatlıses'in saçlarını ve bıyıklarını boyatması da dikkatlerden kaçmadı.