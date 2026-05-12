Sonar ve Areda Survey'den son seçim anketi: AK Parti önde

Siyasetin gündemi yoğun...

Seçim sürecine yaklaşık iki yıl kala siyasi partilerin son durumu merak ediliyor.

Bu süreçte seçmenin nabzı da anlık olarak tutuluyor.

SONAR VE AREDA SURVEY'DeN SON SEÇİM ANKETİ

Son olarak Sonar Araştırma ve Areda Survey'in son seçim anketleri gündemdeki yerini koruyor.

AK PARTİ İLK SIRADA

Nisan ayında yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarken, iki ankette de AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, ikinci CHP ile fark günden güne açılıyor.

Kararsız seçmenin orantılı bir şekilde dağıtıldığı anketlerde, DEM Parti ve MHP üçüncü ve dördüncü sırayı paylaştı.

SONAR ARAŞTIRMA

Buna göre Sonar Araştırma'nın anket sonuçları şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 32,3

CHP: Yüzde 31,4

DEM Parti: Yüzde 9,9

MHP: Yüzde 7,2

İyi Parti: Yüzde 6,1

Zafer Partisi: Yüzde 3,3

Anahtar Parti: Yüzde 3,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,7

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1,5

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 1,2

AREDA SURVEY

Son iki senelik dilimde seçmen değişimlerin yer aldığı Areda Survey anketinde ise çıkan sonuçlar şu şekilde:

AK Parti: Yüzde 34,4

CHP: Yüzde 30,3

DEM Parti: Yüzde 9,2

MHP: yüzde 9

İyi Parti: Yüzde 5,1

Anahtar Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,1

Diğer: Yüzde 3,1