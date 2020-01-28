Soner Sarıkabadayı sevgilisine tektaş aldı

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, önceki gün uzun zamandır birlikte olduğu 2015 Miss Kolombiya güzeli sevgilisi Madelein Lopez’le bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
"KISMET"
Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen çift, “Ufukta evlilik var mı?” sorusuna “Bu işler kısmet, ne zaman olacağı hiç belli olmaz.” cevabını verdi.
40 BİN TL VERDİ
Kabadayı’nın alışveriş merkezinde sevgilisine, doğum günü hediyesi olarak 40 bin TL değerinde tektaş pırlanta yüzük aldığı öğrenildi.
Çift, 'Tarifi Zor' klibinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Sarıkabadayı'nın, sevgilisini annesiyle tanıştırdığı, evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilmişti.