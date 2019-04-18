Soner Sarıkabadayı'nın yeni aşkı

Ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı, önceki akşam bir davete Kolombiya Güzellik Kraliçesi aşkı Camelo Lopez ile katıldı. Geceye yeni sevgilisiyle el ele gelerek aşklarının ilk fotoğrafını veren Soner Sarıkabadayı, yeni şarkısının da müjdesini verdi.

"TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRETECEK"

Aşk hayatıyla ilgili olarak da konuşan Sarıkabadayı, "İlişkimiz çok güzel gidiyor. Zamanla isterse Türk kültürünü de öğretmek isterim" dedi.

BİR ÖNCEKİ HOLLANDALI

Yabancı güzellerden hoşlanan Soner Sarıkabadayı, daha önce de Hollandalı sevgili yapmıştı. Sarıkabadayı, 'Hadi İnşalah' filminin galasına Hollandalı sevgilisiyle katıldı.



