Songül Öden'de yıllar sonra gelen itiraf! Annem hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Songül Öden, katıldığı bir YouTube programında çok özel açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin ilk dönemlerini ve 2005 yılında yayınlanan 'Gümüş' dizisindeki süreci anlatan Öden, samimi birtakım itiraflarda da bulundu.

"ANNEM CANIMA OKUDU, BENİM AVUKAT OLMAMI İSTİYORDU"

Annesinin oyuncu olmasının istemediğini kaydeden oyuncu, "Canıma okudu. Annem hiç istemedi, benim avukat olmamı istiyordu. İyi ki avukat olmamışım. Mesela bana en uzak mesleği sorsanız, hiçbir şekilde yapamayacağım işlerin birinci sırasına avukatlığı koyarım. Asla yapamam." ifadelerini kullandı.

"BATAKHANEYE DÜŞTÜĞÜME İNANIYORDU"

Üniversite yıllarına dair de konuşan Öden, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversite yıllarımın ilk iki senesi çok zor geçti. Okul bittikten sonra eve çok geç gidiyordum. O zamanlar her yerde baca gibi sigara içiliyordu. Annem benim sigara içtiğime ve batakhaneye düştüğüme inanıyordu.

'Üniversiteye başladı ve bu kız batakhaneye düştü, kızı kaybettik' diye bana çok yüklendi. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o dönem benim için çok hüzünlüydü."

"ONU SPİKER OLACAĞIM DİYE KANDIRDIM"

Annesini ilk etapta farklı bir meslekle ikna ettiğini anlatan 47 yaşındaki oyuncu, "Ben onu TRT'de spiker olacağım diye kandırdım. Daha akıllı uslu, sürekli döpiyes giyilen, gidiş geliş saati belli bir iş... 'Haber okuyacağım' diyerek onu ikna ettim." dedi.

"ÖPÜŞME SAHNELERİNDE KAÇ KERE HASTANEYE KALDIRILDI"

'Gümüş' dizisindeki öpüşme sahneleri yüzünden annesinin zor günler geçirdiğini itiraf eden Öden, "Gümüş'teki ilk öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı. Yani çok zorluydu benim için, 'Nasıl olabilir bu?' filan diye tepki gösteriyordu. Ama şu anda yaptığım şeyin farkında ve benimle çok gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.