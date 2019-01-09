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Sony, 85 inçlik 8K televizyonunu tanıttı

Sony, yeni 8K çözünürlüğündeki dev televizyonunu Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, kullanıcıların beğenisine sundu.

Haber Merkezi | 09.01.2019 - 09:50..
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Amerika'nın Las Vegas kentinde devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2019), birçok yeni teknolojik cihazın tanıtılmasına vesile oldu. Özellikle dev şirketler, gelişmiş teknolojilerini kullanıcılara sunarak gövde gösterisi yaptı. Bu şirketlerden biri de Sony oldu. Şirket, 8K çözünürlüğü olan 85 inçlik dev televizyonunu tanıttı.

sony

Sony'nin 2019'un ikinci yarısına yetiştirmeyi planladığı Z9G 8K LED TV, tam 8K çözünürlüğe ve şaşırtıcı derecede keskin görüntüler elde etme özelliğine sahip. Sony, tescilli bir algoritma kullanarak, şirketin en son X1 Ultimate işlemcisi ve 8K X-Reality PRO teknolojisini televizyona yerleştirdi.

sony

Yeni, 85 inçlik 8K televizyonların fiyatı ise Sony tarafından henüz açıklanmadı. Şirket, ayrıca önümüzdeki aylarda farklı serilere ait yeni televizyonlarını da Tüketici Elektroniği Fuarı'nda duyurdu.

Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2019 ile ilgili bütün haberlerimize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

ENSONHABER CES2019

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