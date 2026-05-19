Sony, PlayStation'a özel oyunları PC'ye getirmeyi durduracak

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst'un pazartesi günü yaptığı bir toplantıda yeni stratejik değişikliği duyurdu.

Bloomberg'den Jason Schreier'in aktardığı bilgilere göre, şirket tek oyunculu dev yapımların PC sürümlerini yayınlamaktan vazgeçiyor.

Sony son yıllarda Spider-Man 2, Ghost of Tsushima ve The Last of Us gibi sevilen devasa yapımları bilgisayar oyuncularıyla buluşturarak pazarını genişletmişti.

Ancak şirketin benimsediği bu daha stratejik yaklaşım nedeniyle, tek oyunculu PC oyunlarının yayınlanma sıklığı oldukça tutarsız bir hale geldi.

Şirketin daha önce kendi geliştirdiği Ghost of Yotei gibi önemli projelerin PC sürümlerini piyasaya sürme planlarını da tamamen iptal ettiği raporlanmıştı.

İki yıl önce canlı hizmet oyunlarının PC ve konsolda aynı gün yayınlanacağı vadedilse de odak noktasının artık değiştiği görülüyor.

MICROSOFT'TAN DA BENZER BİR ADIM GELEBİLİR

Özel oyunları farklı platformlara getirme konusundaki bu geri adım atma durumu sadece Sony cephesiyle sınırlı kalmıyor.

Microsoft Xbox bölümünün yeni başkanı Asha Sharma'nın da platforma özel oyunları yeniden değerlendirdiğini açıklaması, büyük şirketlerin stratejilerini baştan yazdığını gösteriyor.