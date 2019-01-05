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Sony Xperia XA3 hakkında bilmeniz gereken her şey

Sony'nin piyasaya yeni süreceği telefonu Xperia XA3 hakkında ortaya çıkan bütün bilgileri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 05.01.2019 - 12:12..
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Sony Xperia XA2 ve Xperia XA2 Ultra Ocak 2018’de piyasaya sürülmüştü. Aradan bir yıl geçtikten sonra şirket, şimdi ise Xperia XA3'ü piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sony Xperia XA3 hakkında yeni sızıntılar ve cihazın farklı sürümleri ortaya çıkmaya başladı. İşte Sony'nin yeni Xperia XA3 serisi hakkında bilmeniz gereken her şey:

TASARIM

Sony, 2018’de yeni bir tasarım felsefesini başlattı ve şirketin 2019’da bu yeni stille devam edebileceği görülüyor. Sony'nin, Xperia XA3'ün benzer tasarıma sahip en az iki versiyonunu daha piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni gelen bilgilere göre arkasında 2 adet kamera bulunacak telefonun ekranı, tam çerçevesiz bir ekran olmayacak.

sony

Boyutlara gelince, Xperia XA3'ün 155.7 x 68.3 x 8.4 mm boyutlarında olması bekleniyor. Telefonun alt tarafında ise USB-C girişi ve üst kısmında kulaklık girişinin olması bekleniyor. Sol tarafta ise üzerinde parmak izi okuyucusu olan bir güç düğmesi bulunacak.

sony

DİĞER ÖZELLİKLER

Telefonun özellikleri hakkında şimdiye kadar ortaya çıkan kesin bir bilgi yok, ancak geçen yılki modelin bir orta sınıf cihaz olduğu düşünülürse, Xperia XA3 de orta sınıf bir cihaz olabilir. Cihazın 6GB RAM ve Snapdragon 660 işlemciyle donatılması bekleniyor. Telefon aynı zamanda en az 64GB depolama alanıyla gelecek. Ancak bu bilgilerin doğruluğu için Sony'den resmi bir açıklama beklememiz gerekiyor.

sony

ÇIKIŞ TARİHİ

Sony Xperia XA3 serisinin ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmasa da, yakında karşımıza çıkacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl CES 2018'de piyasaya sürülen Xperia XA2 Ultra modeli,  Xperia XA3'ün piyasaya çıkış tarihi hakkında bize bilgi verebilir. Telefonun, 9 Ocak Çarşamba günü başlayacak olan CES 2019'da tanıtılması muhtemel görünüyor.

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