Sony'den açıklama var: PS Plus fiyatlarına yine zam geliyor

Oyun dünyasında konsol ve dijital oyun fiyatlarına yapılan artışların ardından, abonelik servisleri için de yeni bir fiyat düzenlemesi gündeme geldi.

Sony yönetimi, oyuncuları yakından ilgilendiren yeni bir maliyet artışı hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

RAKİP FİRMALARIN ARDINDAN SONY DE DÜĞMEYE BASTI

Sektördeki fiyat artışları küresel ölçekte devam ederken gözler, teknoloji devinin alacağı resmi kararlara çevrildi.

Son dönemde Nintendo'nun Japonya pazarında gerçekleştirdiği zamlar ve Microsoft'un Xbox tarafındaki fiyat hamleleri, bu kararda etkili oldu.

Rakip firmaların attığı adımların ardından Sony'nin de PlayStation Plus fiyatlarını artırmayı düşündüğü belirtiliyor.

Yaşanacak bu olası gelişmeyle birlikte oyun konsolu kullanıcıları için abonelik maliyetlerinin yeniden yükselmesi bekleniyor.