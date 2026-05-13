Sony'nin giyilebilir kliması güncellendi: Karşınızda Reon Pocket Pro Plus

Sony, giyilebilir iklimlendirme serisinin en yeni üyesi olan Reon Pocket Pro Plus modelini duyurdu.

Cihaz, önceki nesle göre hem kullanım konforu hem de teknik kapasite anlamında önemli iyileştirmelerle geliyor.

DAHA GÜÇLÜ SOĞUTMA PERFORMANSI

Yeni modelde kullanılan metal plakanın yüzey sıcaklığı, önceki versiyona göre iki derece daha aşağı çekilerek serinlik hissi artırıldı.

Geliştirilen özel algoritma sayesinde cihazın toplam soğutma verimliliğinde yüzde 20 seviyesinde bir artış sağlandı. Ayrıca pil ömrü yaklaşık 15 saate kadar çıkarıldı.

Cihazın boyun yapısı, üst sırt bölgesine daha güvenli ve fark edilmez bir şekilde yerleşebilmesi için yeniden tasarlandı.

Esnek boyun kolları sayesinde ürünün farklı kıyafetlerin altında daha rahat gizlenmesi ve günlük hayatta pratiklik sunması hedefleniyor.

REON POCKET PRO PLUS FİYATI

Hava üflemek yerine doğrudan temasla serinlik sağlayan cihaz, Avrupa’da 229 euro fiyat etiketiyle kullanıcılarla buluşuyor.

Mobil uygulama üzerinden kontrol edilebilen Reon Pocket Pro Plus, sıcak bölgelerdeki kullanıcılar için rafine bir iklimlendirme çözümü sunuyor

KLİMA NASIL ÇALIŞIYOR

Sony'nin giyilebilir kişisel kliması Reon Pocket Pro Plus, elektrik akımı kullanarak ısı transferi gerçekleştiren Peltier etkisi prensibiyle çalışıyor.

Cihaz, sıradan fanlar gibi sadece hava üflemek yerine, doğrudan cilde temas eden metal plakasının sıcaklığını değiştiriyor

Cihazın içinde elektrik akımı uygulandığında bir tarafı soğuyan, diğer tarafı ise ısınan termoelektrik modül yer alıyor.

Boyun bandı yardımıyla ensenin alt kısmına yerleştirilen metal plaka, cilde doğrudan temas ediyor.

Ense bölgesi kan damarlarının cilde en yakın olduğu yerlerden biri olduğu için buradaki kanın soğutulması veya ısıtılması, tüm vücutta hızlı bir rahatlama hissi sağlıyor.

Soğutma modu aktifken metal plakanın arka yüzeyinde biriken ısıyı cihazdan uzaklaştırmak için küçük ve sessiz bir fan devreye giriyor.

Yenilenen egzoz tasarımı sayesinde kıyafetlerin altındayken bile sıcak hava vücuttan dışarıya doğru kolayca atılabiliyor.

Kış aylarında ise akım yönü tersine çevrilerek aynı metal plaka bir ısıtıcıya dönüştürülüyor ve bu modda fan devre dışı kalıyor.

Cihazla birlikte gelen ve giysinin dışına takılan Reon Pocket Tag sensörü, ortamdaki sıcaklığı ve nemi anlık olarak ölçme özelliğine sahip.

Akıllı mod seçildiğinde cihaz, hem kendi üzerindeki hareket sensörlerini hem de dış ortam sensörünü kullanarak ısıyı otomatik ayarlıyor.

Kişi yürümeye başladığında soğutmayı artırıyor, klimalı kapalı bir alana girdiğinde ise seviyeyi kendiliğinden düşürüyor.