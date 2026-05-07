Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII sızdırıldı: İşte beklenen fiyatı

Sony, 26 Haziran tarihinde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII modelini Amazon listelemeleri ve performans testleriyle yanlışlıkla sızdırdı.

Cihazın özellikle telefoto kamera donanımında önceki nesillere göre büyük bir yapısal değişikliğe gittiği görülüyor.

TELEFOTO KAMERADA DEV SENSÖR DÖNEMİ

Şirket, eski modellerdeki değişken optik zoom sistemini bırakarak 48 MP çözünürlüğünde ve 1/1.56 inç boyutunda daha büyük bir sabit sensöre geçiş yapıyor.

Bu donanımsal güncelleme ile kullanıcıların en çok kullandığı odak uzaklıklarında çok daha kaliteli ve ışığa duyarlı fotoğraflar çekilmesi amaçlanıyor.

Yeni model gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden ve 12 GB RAM kapasitesinden alarak amiral gemisi seviyesinde performans sunuyor.

Sinematik ekran yapısını ve kulaklık girişini koruyan telefon, daha köşeli bir kamera modülü tasarımıyla modern bir görünüm sergiliyor.

SONY XPERIA 1 VIII FİYATI

Xperia 1 VIII, yanlışlıkla hem Amazon Almanya hem de Birleşik Krallık sitesinde listelendi.

Bu listelere göre, çıkış tarihi 26 Haziran olarak açıklanan telefonun başlangıç fiyatı 1868 euro olacak.