Sony'nin yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII tanıtıldı: İşte fiyatı

Sony, yeni amiral gemisi Xperia 1 VIII modelini yenilenen kamera tasarımı ve üst segment donanımıyla tanıttı.

Cihaz, serinin gelenekselleşen fiziksel kamera tuşu, 3.5 mm kulaklık girişi ve microSD kart desteği gibi özelliklerini korumaya devam ediyor.

SONY XPERIA 1 VIII DONANIM ÖZELLİKLERİ

Yeni model, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi sayesinde hem CPU hem de GPU tarafında ciddi performans artışı sağlıyor.

12 GB RAM ve 256 GB depolama ile başlayan cihaz, 5.000 mAh batarya kapasitesini korurken Android 16 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor.

6.5 inç boyutundaki LTPO OLED ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir görsel deneyim vadediyor.

Ön kamera, ekran deliği yerine üst çerçeveye yerleştirilerek kesintisiz bir ekran yapısı korunuyor.

YENİLENEN KAMERA SİSTEMİ

Kamera tarafında sabit 70 mm telefoto lense geçiş yapan Sony, burada önceki nesilden dört kat daha büyük olan 48 MP çözünürlüklü bir sensör kullandı.

Bu devasa sensör sayesinde düşük ışık koşullarında çok daha detaylı ve kaliteli kareler elde edilebiliyor.

Cihazın ana ve ultra geniş açı kameraları da 48 MP çözünürlük sunarken, tüm lenslerde RAW çoklu kare işleme teknolojisi kullanılıyor.

Bu sistem parazit seviyesini azaltarak dinamik aralığın çok daha dengeli işlenmesine olanak tanıyor.

SONY XPERIA 1 VIII FİYATI

Avrupa pazarında 1.500 euro başlangıç fiyatıyla satışa çıkan model, haziran ayı itibarıyla kullanıcılarla buluşmaya başlayacak.

Dört farklı renk seçeneğiyle sunulan cihazın 1 TB depolama alanına sahip üst sürümü ise 2 bin euro seviyesine kadar çıkıyor.

Ön sipariş sürecinde, kullanıcılara Sony WH-1000XM6 kulaklık hediye ediliyor.

Sony Xperia 1 VIII sevkiyatlarının haziran ayında başlaması ve küresel pazarlarda yerini alması bekleniyor.