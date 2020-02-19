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Soros: Zuckerberg görevi bıraksın

George Soros, Facebook'un CEO'su Zuckerberg ve Sandberg'e "görevi bırakın" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 15:34..
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Macar asıllı ABD'li milyarder iş adamı George Soros, Facebook'un tepe yöneticilerine istifa çağrısı yaptı.

Financial Times için bir makale kaleme alan Soros, sosyal medya devinin siyasi reklamları kaldırmayı reddetmesinin "Donald Trump'ın yeniden seçilmesine yardımcı olduğunu" savundu.

Soros: Zuckerberg görevi bıraksın

"ZUCKERBERG VE SANDBERG GÖREVİ BIRAKSIN" ÇAĞRISI

ABD'li milyarder, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve Facebook Operasyon Başkanı Sheryl Sandberg'in görevlerinden ayrılması gerektiğini söyledi.

George Soros'un istifa çağrısı, son yıllarda veri skandalıyla gündemde olan şirketin patronunun, kişisel veri güvenliği ve gizlilik konusunda yeni düzenlemelere hazırlanan Avrupa Birliği'nin yetkilileriyle görüşme öncesinde geldi.

Soros: Zuckerberg görevi bıraksın

"FACEBOOK BİZE UYUM SAĞLASIN"

Zuckerberg, internet platformlarındaki zararlı içeriğin düzenlenmesinin, medya ve telekom şirketlerini yöneten mevcut kurallardan farklı olmasını istiyor.

Buna karşılık, Avrupa Komisyonu İç Pazar Komiserliğinde görevli Thierry Breton, asıl durumun"Facebook'un kendilerine uyum sağlaması" olduğunu belirtti.

Soros: Zuckerberg görevi bıraksın

"TRUMP İLE ZUCKERBERG İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR"

Soros, söz konusu yazısında "Zuckerberg, Donald Trump ile yeniden seçilmesine yardımcı olacak bir tür karşılıklı yardım anlaşması yapıyor gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce Facebook, Soros'un şirketi hedef alan açıklamalarının arka planını araştırması için bir şirket ile anlaşma yapmıştı.

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