Sosyal medya Daha 17’nin paylaşımını konuşuyor: Milli maç öncesi duygulandıran destek

Kanal D’nin kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan ve ilk bölümüyle fırtına estiren dizisi Daha 17, 14 Haziran 2026 tarihinde oynanacak kritik Avusturya-Türkiye karşılaşması öncesinde A Milli Futbol Takımı’na destek verdi.

Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği set ortamında bir araya gelen ekip, milli takımın yaklaşan mücadelesine kayıtsız kalmadı.

Genç oyuncular, çekim arasında Türk bayraklı formalarıyla kamera karşısına geçerek hem başarı dileklerini iletti hem de hep bir ağızdan tezahürat yaptı.

Oyuncuların enerjik ve samimi tavırlarının dikkat çektiği videoda, milli maç için skor tahminlerine de yer verildi.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Milli takıma verdikleri bu anlamlı destek, sosyal medya platformlarında kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Paylaşımın altına dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum gelirken, kullanıcılar özellikle genç oyuncuların milli takım sevgisini ve set ortamındaki doğal, eğlenceli hallerini öven mesajlar paylaştı.