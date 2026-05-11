Sosyal medya fenomeni Çağla Öz, nişanında altınlarıyla şov yaptı

Sosyal medya fenomeni Çağla Öz'ün nişanı gündemden düşmüyor.

Dün İstanbul'da "Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan iş insanı Mehmet Fatih Tançalan ile nişanlanan Öz, takılan altınlarla gündem oldu.

Öz, sosyal medya hesabından kendisine takılan altınların yer aldığı videoları da peş peşe paylaştı.

DÜĞÜNE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

İstanbul’daki lüks bir otelde düzenlenen nişan törenine çok sayıda davetli katıldı.

TAKI MERASİMİ UZUN SÜRDÜ

Nişan töreninin en dikkat çeken anı ise takı merasimi oldu.

Çağla Öz’e kilolarca altın takıldığı görülürken dakikalarca süren takı töreni, sosyal medyada da yoğun ilgi gördü.

HAREKET EDEMEDİ

Özel yapım kemerler, kalın bilezikler ve setlerle donatılan Öz, takıların ağırlığı nedeniyle hareket etmekte güçlük çekti.