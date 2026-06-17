Sosyal medya, haber kaynağı olarak ilk kez TV'leri geride bıraktı

Dünya genelinde medya tüketim alışkanlıklarının kökten değiştiğini gösteren çarpıcı veriler resmi olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

Reuters Gazetecilik Araştırmaları Enstitüsü imzasını taşıyan 2026 Dijital Haber Raporu, medya sektöründeki dengelerin bir daha geri dönülmeyecek şekilde sarsıldığını ortaya koyuyor.

Bu tarihi dönüşüm, haber ekosisteminin geleneksel mecralardan dijital platformlara doğru tamamen kaydığını açıkça kanıtladı.

48 FARKLI PAZAR ARAŞTIRILDI

Toplamda 48 farklı pazarı mercek altına alan kapsamlı araştırma, küresel çapta çok büyük bir kitlenin alışkanlıklarını yansıtıyor.

Ankete katılan kişilerin yüzde 54'ü, çalışmadan önceki hafta içinde haberlere erişmek için doğrudan sosyal medya veya video platformlarını tercih ettiğini belirtti.

Bu geniş oran içerisine ChatGPT benzeri yapay zeka sohbet botları dahil edildiğinde ise dijital platformların payı yüzde 56 seviyesine kadar çıkıyor.

Uzun yıllardır liderliği elinde tutan televizyon kanalları ise yüzde 52'lik oranla ikinci sıraya geriledi.

Dijital dönüşüme ayak uydurmaya çalışan gazete uygulamaları ile internet siteleri yüzde 51'lik bir kitleye hitap etmeyi sürdürüyor.

Geleneksel yayıncılığın en eski temsilcilerinden olan radyo ise yüzde 21'lik sınırlı bir payla listenin son sırasında kaldı.

Araştırmanın baş yazarı Jim Egan, içinde bulunduğumuz 2026 yılının küresel yayıncılık tarihi açısından çok kritik bir kırılma anı olduğuna dikkat çekti.

Deneyimli yazar, sosyal medya ve video ağlarının tüketim oranlarının ilk kez diğer tüm kaynakları geride bırakarak en yaygın mecra haline geldiğini ifade ediyor.

Elde edilen istatistiklere bakıldığında, dünya genelindeki her 10 katılımcıdan 3'ünün sosyal medyadaki video ve ağ yapılarını temel haber kaynağı olarak seçtiği görülüyor.

Bu oran genç kitleye doğru ilerledikçe çok daha keskin ve sarsıcı bir boyuta ulaştı.

Özellikle 18-24 yaş grubundaki genç kuşağın kullanım alışkanlıkları incelendiğinde, sosyal medyadan haber alma oranının tam iki katına çıktığı gözlendi.

Bu yaş kategorisinde yer alan her iki kişiden biri, dünyada yaşanan gelişmeleri sadece dijital platformlar üzerinden takip ediyor.

HABERLERE DUYULAN KÜRESEL GÜVEN REKOR SEVİYEDE DÜŞTÜ

İzleyici kitleleri hızla dijital ağlara göç etmeyi seçse de buralarda karşılaştıkları bilgilere karşı oldukça şüpheci bir yaklaşım sergiliyor.

Yeni nesil platformlarda bulunan içeriklerin doğruluğuna ve güvenilirliğine olan inanç her geçen gün biraz daha zayıfladı.

Kapsamlı raporda yer alan verilere göre, haberlere duyulan küresel güven, enstitünün bu takibi başlattığı ilk günden beri en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Araştırma kapsamındaki 48 pazarın tam 29'unda haber güvenilirliği oranlarının bu yıl ciddi şekilde çakıldığı görüldü.

Bu durum, dijitalleşen modern medya dünyasında çok büyük ve çarpıcı bir paradoksu da beraberinde getirdi.

İnsanlar, arkalarında bıraktıkları geleneksel haber kaynaklarına kıyasla çok daha az güven duydukları yeni mecralar üzerinden bilgi edinmeyi sürdürüyor.

EN ÇOK TIKTOK TERCİH EDİLİYOR

Sosyal medya ağları arasında bir inceleme yapıldığında, TikTok platformunun haber takibi konusunda en hızlı büyüyen güç olduğu fark ediliyor.

Dünya genelindeki tüm kullanıcıların yüzde 17'si, güncel gelişmeleri ve dünya gündemini artık bu video platformu üzerinden izlemeye başladı.

Bahsi geçen bu kullanım oranı, bir önceki yılın istatistikleriyle karşılaştırıldığında tam dört puanlık net bir artış yakalandığını gösterdi.

Bununla birlikte, haber alma amacıyla kullanılan yapay zeka sohbet botlarının popülaritesi de kitleler arasında hızla yaygınlaşıyor.

Özellikle 25 yaşın altındaki genç kullanıcılar arasında yapay zeka botlarından yararlanma eğilimi, genel nüfus ortalamasının tam iki katına kadar çıktı.

Ancak bu yoğun teknoloji kullanımına rağmen, kullanıcı zihninde geleceğe yönelik çok ciddi kaygılar yer alıyor.

Ankete katılım sağlayan kişilerin çok büyük bir bölümü, yapay zekanın haber sektöründeki şeffaflığı ve doğruluğu baltalayacağını düşünüyor.

Katılımcılar bu yeni nesil akıllı sistemlerin içerik güvenilirliğini olumsuz yönde etkileyeceği yönünde güçlü bir ortak görüş paylaştı.

Ortaya çıkan tüm bu çarpıcı bulgular, küresel haber ekosisteminin ne denli köklü ve sarsıcı bir dönüşüm sürecinden geçtiğini kanıtladı.

Eski nesil geleneksel medya kuruluşları, değişen tüketici tercihleri karşısında ayakta kalabilmek adına devasa bir baskıyla mücadele ediyor.

Dijital platformların haber kurgusunu editoryal bir denetim yerine tamamen algoritmik kişiselleştirmeye dayandırması kitleleri parça parça böldü.

Bu algoritmik yapı yüzünden kitleleri dağılan geleneksel yayıncılar, modern çağın getirdiği bu yeni kurallara uyum sağlamak zorunda.