Sosyal medya onu konuşuyor! Daha 17’deki oyuncu Megan Fox’a benzetildi

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Daha 17 dizisi, reytinglerde rakiplerini geride bıraktı.

Dizinin başroldeki oyuncularının yanı sıra figüran oyuncular da dikkatleri üzerine çekiyor.

Dizinin son bölümlerinde ekranlara gelen genç oyuncu Eylül Aslan, özellikle mavi gözleri ve doğal ekran enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

Sahne süresi kısa olsa da izleyicinin gözünden kaçmayan Aslan, dizinin hayranları tarafından hemen takibe alındı.

Eylül Aslan kimdir?

Aslında onu sosyal medya kullanıcıları yakından tanıyor. Asıl mesleği dijital içerik üreticiliği olan Eylül Aslan, özellikle TikTok platformunda oldukça aktif.

“eylulaslan.n” kullanıcı adıyla günlük yaşam, eğlence ve trend paylaşımlar yapıyor.

TikTok’ta 13 bin 400 civarında takipçisi bulunan Aslan, videolarıyla 221 binin üzerinde beğeni toplamayı başardı.

Genç oyuncu, güzelliğiyle sosyal medyada Megan Fox’a benzetildi.