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Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Bakan Soylu, eski deprem fotoğrafları paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 25.01.2020 - 10:09..
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Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek oldu.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medya provokatörleri de harekete geçti.

Eski deprem fotoğraflarına paylaşarak insanlara korku verenler hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

Bakan Soylu, “Başka deprem fotoğraflarını gösterip sosyal medyada paylaşıp panik havası oluşturanlar hakkında tahkikat başlatacağız.” dedi.

Bu açıklamaya rağmen bazı kullanıcılar, RT alabilmek için "Enkazın altında kaldım, kurtarın beni" şeklinde tweet'ler atmaya başladı.

Bazı kullanıcılar ise Türk-Kürt ayrımı yaparak Elazığ'a yardım gönderilmemesi yönünde çağrılar yaptı.

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

Sosyal medya provokatörlerine hesap sorulacak

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