Sosyal medya Rize'deki bu görüntüyü konuşuyor: Sahiplendiği kedi her gün gelip sarılıyor

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan işletmesini ilk açtığı dönemde kapısında bitkin halde bir yavru kedi bulan Ferhat Hayat, hayvanı sahiplenerek bakımını üstlendi.

Veteriner tedavileri yapılan kedi kısa sürede sağlığına kavuşurken, işletmeci ile arasında da güçlü bir bağ oluştu.

NEREDEYSE HER GÜN GELİP SARILIYOR

Her sabah aynı saatte dükkana gelen kedi, günün büyük bölümünü iş yerinde geçiriyor.

Özellikle kasanın bulunduğu bölmeye çıkarak Ferhat Hayat’ın boynuna patilerini atması, çevredeki müşterilerin de ilgisini çekiyor.

"GÜNÜN YARISINI DÜKKANDA GEÇİRİYOR"

Yaşadıklarını anlatan Ferhat Hayat, kedinin ilk geldiğinde “avuç içi kadar” olduğunu belirterek, “Dükkanı bizimle beraber açıp bizimle kapatıyor. Günün 12-13 saatini burada bizimle geçiriyor. Hastalandığında veterinere götürüp tedavisini yaptırdım.” dedi.

Kediyle arasında oluşan özel bağı anlatan Hayat, “Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra ne zaman kollarımı açsam, gelip boynuma sarılmaya başladı.” ifadelerini kullandı.

O anları güvenlik kamerası kayıtlarından derleyip sosyal medyada paylaştığını söyleyen Hayat, görüntülerin kısa sürede yayıldığını belirtti. Hayat, “Hollanda’dan makale yazmak için ulaşanlar, İsviçre’den arayıp ‘Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor’ diye soranlar var.” diye konuştu.