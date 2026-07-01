Sosyal medya sistemi ve daha fazlası: İşte oyuncuların GTA 6'da karşılaşacakları ilginç şeyler

Rockstar Games'in yeni oyunu GTA 6 için açılan ön siparişlerin 39 milyonu aştığı ve şimdiden 3 milyar dolara yakın gelir elde edildiği iddia ediliyor.

Amazon'un mağaza sayfalarında listelenen yeni bilgiler, oyundaki yenilikçi mekanikleri ve sosyal medya sistemini gözler önüne seriyor.

OYUN İÇİ SOSYAL MEDYA SİSTEMİ VE AKILLI NPC'LER

Oyuncular akıllı telefonları üzerinden viral videoları izleyebilecek ve influencer hesaplarını takip ederek gizli yan görevleri keşfedebilecek.

Ayrıca gelişmiş yapay zekaya sahip oyun içi karakterler, haritada rastgele olayları tetikleyecek kendilerine has günlük rutinlerle yaşayacak.

Hikaye boyunca serinin ilk suç çifti olan Jason ve Lucia karakterleri arasında anlık olarak geçiş yapılabilecek.

Benzersiz yeteneklere sahip olan bu iki karakter ile koordineli soygunlar ve co-op tarzı görevler gerçekleştirilecek.

PS5 PRO İÇİN ÖZEL GRAFİK OPTİMİZASYONU

Yapım, gelişmiş aydınlatma, dinamik hava koşulları ve gelişmiş ışın izleme teknolojileriyle özellikle PS5 Pro konsolunun gücünden tam olarak yararlanacak.

Vice City sokaklarındaki arabalarda ve sularda gerçekçi yansımalar sunulurken, PS5 Pro sürümünde daha kararlı kare hızları ve yüksek çözünürlük sağlanacak.

Türkiye'de 4 bin TL'den başlayan fiyatlarla ön siparişe açılan yapımı satın alan oyuncular, 12 Kasım'dan itibaren ön yükleme yapabilecek.

Oyunun fiziksel kutulu sürümünü tercih edenlerin ise kutu içerisinden disk yerine sadece bir indirme koduyla karşılaşacağı belirtiliyor.