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Sosyal medyada başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü

Isparta'da sosyal medyada iki grup arasında başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü. Kavgada, bir kişi pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

DHA |
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Sosyal medyada başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü

Sosyal medyada dün akşam, iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sokağa yansıması sonrasında saat 01.00 sıralarında Isparta'nın 6 Mart Caddesi'nde bir araya gelen iki grup, kavgaya tutuştu.

BİR KİŞİ TÜFEKLE VURULDU

Kavga sırasında kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Ü., yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri de 5 kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü ViDEO

5 KİŞİYE SOSYAL MESAFE CEZASI

Emniyet müdürlüğüne götürülen 5 şüpheliye, sosyal mesafeyi korumamaktan, toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medyada başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü

GÖZALTI ÖNCESİ PAYLAŞIM

Şüphelilerden H.İ.'nin, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabında, “Uzun bi zaman sonra görüşmek ümidiyle dostlar. Dün gece silahlı çatışma yaşadım. Allaha emanet olun." paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada başlayan tartışma, sokakta kavgaya dönüştü

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