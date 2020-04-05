Bursa'da iki çocuğu ile seyahat eden sürücüye 784 lira ceza

1 Tamirci Çırağı'ndan Resimdeki Gözyaşları'na Cem Karaca Tamirci Çırağı, Resimdeki Gözyaşları, Ceviz Ağacı, Bekle Beni ve daha sığdıramayacağım pek çok şarkının sesi, Cem Karaca’nın hayat hikayesidir…

2 Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında Twitter'da muhaliflerin RT'lerini toplayabilmek için devlete küfür eden M.K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

3 Cem Karaca kimdir Tamirci Çırağı, Resimdeki Gözyaşları, Ceviz Ağacı, Bekle Beni ve daha sığdıramayacağım pek çok şarkının sesi, Cem Karaca’nın hayat hikayesidir…

4 Sanchez: Korona ile savaşta Avrupa'nın geleceği tehlikede İspanya Başbakan Pedro Sanchez, "Uyum olmadan anlaşmazlık olur ve Avrupa projesinin güvenilirliği ciddi şekilde zarar görür." dedi.

5 Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın çıktı Fabrikada, pamuk saplarının alev alması sonucu çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

6 Bursa'da yasağı ihlal ederek iki çocuğuyla yolculuk yaptı İki çocuğuyla birlikte seyahat eden babaya, yasağı ihlal etmesi sonucu 784 lira para cezası kesildi.