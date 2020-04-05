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Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında

Twitter'da muhaliflerin RT'lerini toplayabilmek için devlete küfür eden M.K., emniyet güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

AA & Ensonhaber |
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Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında

Türkiye, koronavirüse karşı alınan tedbirler nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ek yardımların yapılması için büyük bir kampanya başlattı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlar yapılırken, kampanyayı siyasetin içerisine çekenler oldu.

"10 TL BAĞIŞ YAPACAĞIMA..."

Twitter'da Koray Koloğlu adlı hesap üzerinden paylaşım yapan M.K. isimli şüpheli, "Devlete 10 TL bağış yapacağıma hepsinin anasını avradını s..eyim" diye yazdı.

Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında ViDEO

TRABZON'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımın tepkilere neden olması üzerine emniyet güçleri harekete geçti ve şüphelinin adresi tespit edildi.

Trabzon'da olduğu belirlenen M.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında

Sosyal medyada devlete küfür eden provokatör gözaltında

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