Sosyal medyada 'Kapalılar imha edilsin' diyen kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Tepkiler çığ gibi...

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda kullanılan ifadeler tartışma yarattı.

Paylaşılan görüntülerde Hatice Öncel, kızını sınava götürdüğünü belirterek metroda yaşadığı bir tartışmayı anlattı.

"KAPALILAR İMHA EDİLSİN"

Metrodan inerken bazı kişilerle sorun yaşadığını öne süren Öncel, daha sonra başörtülü kadınlara yönelik ağır ifadeler kullandı.

Metroya biniş anına ilişkin eleştirilerde bulunan kadın "Her tarafından cahillik akıyor" dedikten sonra işi daha da ileri götürüp "Mümkünse bütün kapalılar kapatılsın, imha edilsin" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler kısa süre içinden yayılarak sosyal medyada gündem oldu.

Kullanıcılar, 'Kapalılar imha edilsin' şeklindeki sözler nedeniyle paylaşımın nefret içerdiğini savundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında yer alan ve kamuoyunda tepki çeken paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, Hatice Öncel isimli şahsın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şüphelinin yakalanması amacıyla gözaltı talimatı verildiği ifade edildi.

AKIN GÜRLEK DE AÇIKLAMA YAPTI

Soruşturma başlatılmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bu ve türevi söylemlere mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

“Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan; ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.



Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir.”