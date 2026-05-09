Sosyal medyada yeni dönem: Hesapları e-Devlet'e tanımlama zorunluluğu geliyor

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği sosyal medya düzenlemesine ait ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.

Türkiye’de sosyal medya kullanımına yönelik kapsamlı bir kimlik doğrulama sistemi için hazırlıklar sürüyor.

DOĞRULAMA ANAHTARI İLE GİRİŞ DÖNEMİ

Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre Instagram, X ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına girişler, e-Devlet üzerinden oluşturulacak doğrulama anahtarıyla yapılabilecek.

Böylece kullanıcılar, temel kimlik bilgilerinin Bilgi Teknileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşılmasına onay vermiş sayılacak.

12. YARGI PAKETİ YER ALACAK

Hazırlıkları devam eden düzenlemenin 12. Yargı Paketi içerisinde yer alması ve yasama yılı sona ermeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulması planlanıyor.

Düzenleme hayata geçtiğinde hem bireysel hem de kurumsal sosyal medya hesapları için kimlik doğrulama zorunlu hale gelecek.

HESAPLAR E-DEVLET SİSTEMİNE TANIMLANACAK

Mevcut sosyal medya kullanıcılarının hesaplarını e-Devlet sistemine tanımlaması gerekecek.

Kurumsal hesaplarda ise hesap bilgileri ile şirket ya da kurum künyesi arasında eşleştirme yapılacak.

KİMLİK DOĞRULAMASI OLMAYAN HESAPLAR KAPATILABİLİR

TC kimlik doğrulaması bulunmayan hesapların ise kapatılması gündeme gelecek.

Yeni sistem kapsamında kullanıcılar aynı platform üzerinde birden fazla hesap açabilecek ancak her hesabın ayrı ayrı e-Devlet’e tanımlanması zorunlu olacak.

Kullanıcılar ayrıca e-Devlet üzerinden hangi sosyal medya platformlarında üyeliklerinin bulunduğunu toplu şekilde görüntüleyebilecek.

SUÇ UNSURUNA ÖNLEM

Düzenlemede adli süreçlere ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Suç unsuru şüphesi oluşması durumunda adli merciler, kullanıcıya ait kimlik bilgilerinin paylaşılmasını talep edebilecek.

BTK aracılığıyla sağlanacak bilgiler sayesinde kullanıcı adı ile gerçek kişi arasında eşleştirme yapılabilecek ve soruşturmalarda kimlik tespiti sağlanacak.

9 AYLIK GEÇİŞ SÜRECİ

Uygulamanın hayata geçirilmesi için toplam 9 aylık bir geçiş süreci planlanıyor. İlk 3 aylık dönemde yönetmelik hazırlanacak ve teknik altyapı oluşturulacak.

İkinci aşamada sosyal medya platformları kendi kimlik doğrulama sistemlerini kuracak. Son 3 aylık süreçte ise kullanıcıların sisteme entegrasyonu gerçekleştirilecek.

YETKİLİLER İLE GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI

Yetkililerin, sosyal medya platformlarının temsilcileriyle teknik altyapının hazırlanmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor.

Düzenlemeye uyum sağlamayan platformlar için bant daraltma gibi yaptırımların da gündemde olduğu ifade ediliyor.