Sosyal medyadan altın alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler

İstanbul Kuyumcular Odası Denetim Kurulu Başkanı Aykut Erhan'ın uyarısına göre, tüketicilerin özellikle piyasa fiyatlarının çok altında gösterilen altın ve mücevher satışlarına karşı dikkatli olması, alışverişlerini güvenilir ve bilinen kuyumculardan yapması gerekiyor.

Sosyal medya hesaplarından etik kurallara uymayan kuyumculuk mesajları ve farklı fiyatların paylaşıldığını belirten Erhan, bu sebeple vatandaşın kafasının karıştığını dile getirdi.

"ENGEL OLMAMIZ LAZIM"

Bu tarz sosyal medya hesaplarını kontrol ettiklerini anlatan Erhan, "Bunları da deşifre edeceğiz artık. Çünkü gittikçe her şey bozuluyor. Bunu düzeltmek lazım. Devletimize de rica ediyoruz. Kontrol mekanizmalarımızı odamızla birlikte görüş alışverişi yaparak yürütmemiz lazım. Çünkü çok büyük sıkıntı, kayıp kaçak var. Haksız rekabet var. Bir de vatandaşımın cebinden çıkan milyarlarca para var. Buna engel olmamız lazım." dedi.

"BİZ BÖYLE BİR SEKTÖR DEĞİLİZ"

Sosyal medya fenomenleri aracılığıyla yanıltıcı reklam verildiğine dikkati çeken Erhan, "3-4 altın takı veriyorlar size. Diyorlar ki 'Siz fenomensiniz, bize şu şekilde reklamını yapın.' Hesap yapıyor güya. 'Şu kadar daha aşağı olmaz mı?' diyor. Bir daha hesap yapıyor. 'Şu kadar.' diyor, 'Tamam alayım.' diyor. Biz 'sarraf' deriz kuyumcuya. İnsanı tanıyan, altını tanıyan. Sarraflıktan çıktı kuyumculuk. Buna engel olmamız lazım. Böyle bir sektör değiliz biz." ifadelerini kullandı.

"YAYGARA YAPARAK 'DIŞARIDA 50 BİN LİRAYKEN BENDE 20 BİN LİRA' DEMEK ALDATICI"

Sosyal medyada her söylenilene inanılmaması gerektiğini vurgulayan Erhan, şunları kaydetti:

"Çünkü bir mağazası olan, yatırımını yapmış, mülkünü almış, masraf yapıyor adam, bunlar doğru ürün satmak zorunda. Çünkü müşteri kaybederse orada yaşam şansı olmaz. Fakat sosyal medyada 3-5 emanet ürünle imalatçı görüntüsü vererek, yaygara yaparak, 'Dışarıda 50 bin lirayken bende 20 bin lira.' demenin aldatıcı olduğunu halkımız anlasın. Herkesin güvendiği bir kuyumcusu vardır. Vatandaşlarımız onlarla alışverişlerini devam ettirecekler. O yüzden halkımızın dikkat etmesini istiyorum. Sosyal medyada yaygaralara inanmasınlar."

SOSYAL MEDYADAN ALTIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEKLER

Aykut Erhan, sosyal medyadan altın alışverişinde dikkat edilmesi gerekenlerleri şöyle sıralandırdı:

1. Piyasa fiyatının çok altında sunulan ürünlere şüpheyle yaklaşın. "Yarı fiyatına altın" veya "çok büyük indirim" vaatleri yanıltıcı olabilir.

2. Alışveriş yapacağınız satıcının fiziki mağazası ve kurumsal geçmişi olup olmadığını kontrol edin.

3. Güvendiğiniz ve uzun süredir çalıştığınız kuyumcuları tercih edin.

4. Sosyal medya reklamlarına ve fenomenlerin tanıtımlarına tek başına güvenmeyin.

5. Kendisini üretici veya imalatçı olarak tanıtan hesapların gerçekliğini araştırın.

6. Ürünün ayarı, gramı, sertifikası ve faturası hakkında detaylı bilgi isteyin.

7. Sadece sosyal medya hesabı bulunan, iletişim ve adres bilgileri belirsiz satıcılardan uzak durun.

8. Farklı satıcıların fiyatlarını karşılaştırarak piyasa değerini öğrenin.

9. Satın alma öncesinde iade, değişim ve garanti koşullarını mutlaka inceleyin.

10. Gerçek olamayacak kadar avantajlı görünen tekliflere karşı temkinli olun.

11. Ödeme yapmadan önce satıcının güvenilirliğini ve resmi kayıtlarını doğrulayın.

12. Sosyal medyada yapılan abartılı tanıtım ve kampanyalara karşı dikkatli davranın.



