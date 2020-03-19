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Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmaları istenirken, ekmekte de talep patlaması oldu.

DHA | 19.03.2020 - 09:13..
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8 binin üzerinde kişinin ölümüne yol açan koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' kapsamında 16 Mart Pazartesi günü, genelde gönderdi.

Genelge ile alınan önlemler kapsamında, sosyal hayatın kısıtlanması kararı alındı.

Bunun üzerine birçok iş yeri faaliyetini durdururken, özel işletmelerin çoğu da personelini evden çalışmaya yönlendirdi.

Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı

FIRINCILAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Vatandaşların gerekmedikçe dışarı çıkmayıp evde kalmaları, siparişlerin artışına neden oldu. Ekmek satışlarında da beklenmedik bir artış yaşandı. Dün ve önceki akşam marketlerde ekmek bulamayan vatandaşlar, fırınlardan stok yapmak için ihtiyaç fazlası ekmek aldı. Fırıncılar ise beklenmedik bu talebe, hazırlıksız yakalandı.

Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı

"EKMEĞİ FIRINDAN ALIN, NE KADAR AZ EL DEĞERSE O KADAR İYİ"

Antalya Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa İnce, virüse karşı tüm fırınlarda çalışan personele eldiven ve maske takma zorunluluğu getirdiklerini ve sık sık denetim yaptıklarını söyledi. Ekmeğin fırından çıkıp market ve bakkallara ulaşana kadar çok uzun bir yolculuğu olduğunu, bu anlamda ekmeğe daha az temas olması için önerileri bulunduğunu ifade eden İnce, "Vatandaşlara ekmeklerini fırınlardan almalarını tavsiye ederim. Normal zamanlarda bakkallardan alanlar var, bir şey diyemem ama ekmek yıkanmadan yenen bir şey, o yüzden ne kadar az el değerse o kadar iyidir." dedi.

Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı

TALEP YÜZDE 35 ARTTI

3 gün sorun yaşadıklarını ancak duruma hemen el attıklarını ve tüm fırınlarda, 8'er saatlik iki vardiya halinde çalışma düzeni oluşturup ihtiyaca karşı önlem aldıklarını anlatan Başkan İnce, Antalya genelinde fırın işletmesi olarak ihtiyacın çok üzerinde olduklarını söyledi. Fırınların gece de açık olduğunu ve gelen talepleri karşıladığını ifade eden İnce, şöyle konuştu:

"İhtiyaç olursa 3'üncü vardiya da işleme alınır. Sokaklarımız Ramazan ayında olduğu gibi boş. Okullar tatil, işletmeler kapatıldı. İnsanlar da evden çıkmayınca ciddi oranda ekmeğe talep oldu. Yüzde 35 yükseldi talep. Belki bu oran yüzde 40'ları da görebilir. Bu sıkıntı değil de insanların 10 yıldır düşük kapasiteli çalışmaya alışmasından kaynaklandı. Ekmek ham maddesinde de bir sıkıntı yok. Antalya il merkezinde günlük 1 milyon 250 bin ekmek üretiyoruz."

Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı

Sosyal mesafe ekmeğe talebi artırdı


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