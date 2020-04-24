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Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pide kuyruğu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Denizli’de de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar, Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pideden almak için fırın önlerinde kuyruğa girdi.

İHA |
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Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pide kuyruğu

Kentte 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlar, büyük ölçüde yasağa riayet etti.

Ramazan ayının başladığı kentte vatandaşlar, akşam saat 18.00’e kadar açık olan fırınlardan ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar kuyruğa girdikleri fırınların önünde sosyal mesafe kuralına uyarak, pidelerini aldılar.

İftar saatinden önce alınsa da vatandaşlar, pideye ulaşabilmenin mutluluğunu yaşadılar.

Ramazan ayının vazgeçilmezi pide, yoğun taleplere rağmen karşılanabiliyor.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pide kuyruğu

"TALEBE CEVAP VEREBİLİYORUZ"

Fırın işletmecisi Abdullah Kesici geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda vatandaşların pide talebini karşılamada sıkıntı yaşanmadığını kaydederek, koronavirüs tedbirlerini dikkate alarak üretim ve satış yaptıklarını ifade etti. Kesici, "Allah’a şükür bu yıl yine Ramazan’a eriştik. Tabii bu virüs durumu programlarımızı etkilese de biz elimizden geleni üretim yapmayı halkımıza her bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ekmeklerimizi çıkardığımız ve pidelerimizi satabiliyoruz taleplere cevap verebiliyoruz. Vatandaşların ise ilgisi yoğun insanlar ekmeği almak için sosyal mesafe kurallara uygun şekilde fırın içerisinde ve dışarısında kişiler ihtiyacını alıp götürüyor.” dedi.

Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde pide kuyruğu

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