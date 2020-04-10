Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı

Diyarbakır'da iş yerinin önünde oturanlardan biri, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan polislere tabure fırlattı. Taburenin başına isabet ettiği polis memuru yaralandı.

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Caner Ekin'in menajeri F.Bahçe hakkında konuştu

Caner Erkin'in eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönünde çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan menajer Batur Altıparmak, "Ortada böyle bir durum yok" dedi.