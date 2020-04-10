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Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı

Diyarbakır'da iş yerinin önünde oturanlardan biri, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri uyarısında bulunan polislere tabure fırlattı. Taburenin başına isabet ettiği polis memuru yaralandı.

DHA |
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Sosyal mesafe uyarısı yapan polise tabure fırlattı

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüyor.

Azize Mahallesi'nde de denetim yapan polis ekibi, bir iş yeri önünde oturan gruba, salgın nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

POLİSE TABURE FIRLATTI

Ancak grupta bulunan S.G., uyarıya oturduğu tabureyi polislere fırlatarak karşılık verdi. Atılan taburenin başına isabet ettiği polis memuru hafif şekilde yaralanırken, S.G. gözaltına alındı.

S.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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