taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7779
Euro
7.4027
Altın
1691.71
Borsa
96724.43
Gram Altın
368.261
Bitcoin
45608.01

Sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması polis ekipleri, Kasımpaşa'da torbacıları suçüstü yakaladı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında İstanbul Kasımpaşa’da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti.

Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü ViDEO

ARAMA YAPILINCA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI

Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu.

Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Polisten saklanmaya çalıştı
Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda bir kişinin polisten saklanmaya çalıştığı görüntüler, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gönderilen genelgeye göre, yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak.
Diyarbakır'da yasak sonrası sokaklar yine doldu
31 ilde ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Diyarbakırlılar sokakları doldurdu.
Esenler'de fırıncılar sokak ortasında birbirine girdi
Esenler'de sokağa çıkmanın yasak olduğu dün sabah saatlerinde, sopalarla birbirine giren 10 fırıncıya toplam 31 bin 800 lira para cezası kesildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu
1167
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
Bahçeli, Süleyman Soylu kararından memnun
412
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
Sokağa çıkma yasağı bitti, yine kuyruklar oluştu
710
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
Kılıçdaroğlu'ndan korona için ekonomi önerileri
1620
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
Süleyman Soylu'dan ilk açıklama geldi
955
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
AB, TOGG'a tasarım tescili verdi
263
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
Rize’de bir vatandaş, Soylu için intihara kalkıştı
224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir