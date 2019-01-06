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Sovyet süpersonik uçağının 50 yıllık serüveni

Tarihler 31 Aralık 1968'i gösterdiğinde, dünyanın ilk süpersonik taşıma uçağı Sovyet süpersonik Tu-144 ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tu-144, sesten hızlı hareket eden ilk yolcu uçağıydı.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 11:00..
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Tu-144, 25 Mayıs 1970’te 16.300 metre yükseklikte ulaştığı 2150 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı.

SESTEN HIZLI YOLCU UÇAĞI

1960’lı yıllarda, geleceğin sesten hızlı yolcu uçaklarında olduğunu düşünen havacılık sektöründe de savaş başlamıştı. Sürpriz Sovyetler Birliği’nden geldi. Takvimler 31 Aralık 1968 tarihini gösterirken, Tupolev Tu-144 ilk kez göz yüzüyle buluşmuş ve dünyanın “ilk sesten hızlı yolcu uçağı” unvanına kavuşmuştu.

Sovyet süpersonik uçağının 50 yıllık serüveni

102 UÇUŞ YAPAN EFSANEVİ UÇAK TU- 144

3 Haziran 1973’te Le Bourget hava gösterisi ve 23 Mayıs 1978 tarihinde Moskova bölgesinde yaşanan kazalar, Tu-144’ün güvenilirliği hakkında kuşku uyandırdı.

Tu-144, 55’i yolcu olmak üzere toplam 102 uçuş gerçekleştirdi. Son Tu-144, 2001 yılında düzenlenen bir açık artırmada adı açıklanmayan bir Teksaslı tarafından 11 milyon dolara satın alındı. Efsanefi uçağın uçuş görüntüleri Sputnik’in hazırladığı videoda.

Sovyet süpersonik uçağının 50 yıllık serüveni

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