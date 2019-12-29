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Soyguncuyu durduran kadın kamerada

ABD’nin Hawaii eyaletinde mağazadan çaldığı elektronik ürünle kaçmaya çalışan soyguncuyu, mağaza çalışanı kadın durdurdu.

DHA | 29.12.2019 - 16:19..
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ABD’nin Hawaii eyaletindeki Waimalu bölgesinde bir elektronik alet mağazasından çaldığı ürünle kapıya koşan soyguncuyu fark eden mağaza çalışanı kadın, soyguncuyu kapıda yakalayarak çıkmasını engelledi.

ÜRÜNÜ BIRAKMADAN MAĞAZADAN ÇIKARTMADI

Yoğun uğraş veren kadın, soyguncuyu iterek mağazaya geri soktu ve çalmaya çalıştığı ürünü elinden alarak soyguncuyu mağazadan attı. Mağaza güvenlik kamerası ise kadının tüm gücüyle soyguncuyla mücadelesini saniye saniye kaydetti.

ABD'de mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurma anı İZLE

6 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, 6 milyondan fazla kez izlendi. Sosyal medya kullanıcıları, kadının çok güçlü olduğunu ve soyguncuyu tutabildiğini belirterek, “Bazen ürünü satın almak en iyi seçenektir.” yorumu yaptı.

Soyguncuyu durduran kadın kamerada

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