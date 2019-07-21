Soylu’dan AB'ye: Kapıları açarsak 6 ay dayanmazsınız

İzmir’e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çeşme Ulusoy Limanı’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın TCSG Dost Gemisine bindi ve Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir ve mürettebat ile birlikte akşam yemeği yedi.

"KAPILARI AÇSAK HÜKÜMETLERİ 6 AY DAYANMAZ"

Türkiye’de kaçak göçmenlere nefes aldırmayacaklarını vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, "Ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye’yi kaçak göç merkezi haline getirmek isteyenlere tarihin en ağır cezalarını vereceğiz. İster Türk ister yabancı olsun bu cevabı alacaklar. Bu organizatörlere ve göçmen kaçakçılarına nefes aldırmayacağımız bir döneme giriyoruz. Türkiye kaçak göç meselesini bir yere taşıyacaktır. Bu konuda Avrupa’nın bizi yalnız bıraktığı aşikardır. Sırt sıvazlama ile olmaz. Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa’daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz. İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu’nda oturacak oradan Türkiye’yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz. 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye’ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz. Biz sağanağı görüyoruz, onlara söylüyoruz, ’Kollarınızı sıvayın Türkiye’nin yaptığı mücadeleye destek olun. Mış gibi davranmayın. Bunu kimse tehdit olarak algılamasın. Türkiye oyalanacak bir ülke değildir. Türkiye büyük mücadele ortaya koymaktadır. Tarihin en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Bunlara hakları olmadığını bir kez daha söylüyorum. Buradan kapıları açtığımızda 6 ay hiçbir hükümetleri dayanamaz" dedi.