Soylu'nun istifa açıklamasında dikkat çeken ifadeler

Koronanavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında cuma akşamı sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı.

Bu kararın ardından insanlar marketlere ve fırınlara akın etti, sosyal mesafe kavramı unutuldu.

Sokağa çıkma yasağı kararının açıklandığı saat ve genelgenin ayrıntılarının geç açıklanması İçişleri Bakanlığını hedef tahtasını getirdi.

Süleyman Soylu, yaşananların ardından istifa kararı aldı.

"SORUMLULUK HER YÖNÜYLE ŞAHSIMA AİTTİR"

Soylu, istifa kararını açıklarken bu duruma da dikkat çekti ve "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

"GÖRÜNTÜLER MÜKEMMEL YÖNETİLEN SÜREÇLE UYUŞMADI"

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı." dedi.