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Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

İçişleri Bakanlığı görevini yıllardır başarılı bir şekilde yürüten Süleyman Soylu'nun istifa kararı, PKK'lı alçaklarda sevince neden oldu.

AA & Ensonhaber |
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Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

Süleyman Soylu...

İçişleri Bakanlığı görevine geldiği günden itibaren birçok başarılı adım attı.

Terör örgütü PKK'ya kök söktürdü.

Teröristlere yönelik operasyon düzenleyen kahramanlarımızın her zaman yanında oldu. Kimi zaman Hakkari'de kimi zaman Van'da, İran sınırında kahramanlarımıza moral verdi. Operasyonları yakından takip etti.

Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA İNEN TEK BAKAN

Süleyman Soylu, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde de sokağa inen tek bakan oldu.

Fetullahçı teröristlere karşı dimdik duran Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda da büyük başarılar elde etti.

Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması, Fetullahçı alçaklarda da PKK'lı teröristlerde de sevince neden oldu.

Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

HDP-PKK MUTLU

HDP'li Ahmet Şık, Soylu'nun istifasına ilişkin "Sıradaki" diyerek mutluluğunu ortaya koydu.

Terör örgütü PKK'nın medyası, Süleyman Soylu'yu "halk düşmanı" deme küstahlığında bulundu.

Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

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