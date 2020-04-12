Soylu'nun istifa kararı teröristleri sevindirdi

Süleyman Soylu...

İçişleri Bakanlığı görevine geldiği günden itibaren birçok başarılı adım attı.

Terör örgütü PKK'ya kök söktürdü.

Teröristlere yönelik operasyon düzenleyen kahramanlarımızın her zaman yanında oldu. Kimi zaman Hakkari'de kimi zaman Van'da, İran sınırında kahramanlarımıza moral verdi. Operasyonları yakından takip etti.

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA İNEN TEK BAKAN

Süleyman Soylu, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminde de sokağa inen tek bakan oldu.

Fetullahçı teröristlere karşı dimdik duran Soylu, FETÖ'ye yönelik operasyonlarda da büyük başarılar elde etti.

Süleyman Soylu'nun istifa kararı alması, Fetullahçı alçaklarda da PKK'lı teröristlerde de sevince neden oldu.

HDP-PKK MUTLU

HDP'li Ahmet Şık, Soylu'nun istifasına ilişkin "Sıradaki" diyerek mutluluğunu ortaya koydu.

Terör örgütü PKK'nın medyası, Süleyman Soylu'yu "halk düşmanı" deme küstahlığında bulundu.