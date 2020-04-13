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Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu

CHP lideri Kamel Kılıçdaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını anlayışla karşıladığını belirtti.

AA |
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Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu

Koronavirüs önlemleri kapsamında 31 ilde hafta sonu alınan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı kararı sonrasındaki tablolar, tartışmalara neden oldu.

Dün gece sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa ettiğini açıkladı.

Süleyman Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu

"TEK BAŞINA KARAR ALACAĞINA İNANMIYORUM"

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, bakanlık görevinden ayrıldığını açıklamasına ilişkin şunları söyledi:

"Kararı tek başına Süleyman Soylu Bey'in alacağına inanmıyorum. Sağlık Bakanı'nın tek başına karar alamadığı gibi... Sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak pek çok çevreden öneri geldi ama o önerilen hiçbirisi uygulanmadı, sonunda cumartesi-pazara denk geldi, geç saatte açıklandı."

"ERDOĞAN'I KURTARMA İÇİN"

"Bütün karar mekanizmalarının oluşmasında nihai söz sahibi olan Sayın Erdoğan'dır. Sayın Erdoğan'ı kurtarmak için Sayın Soylu'nun istifa etmesini de anlayışla karşılıyorum, onu da ifade etmek isterim."

Soylu'nun istifa kararına Kılıçdaroğlu'nun ilk yorumu VİDEO

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