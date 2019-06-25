Soyuz MS 11 kapsülü Dünya'ya geri döndü

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Uzay İstaayonu'na fırlatılan ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirmek için astronotları taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü, başarılı bir şekilde Kazakistan'a iniş gerçekleştirdi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarılı bir şekilde iniş yaptığı açıklanırken, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor. Bu süre zarfında astronotlar kapsüllerle istasyona gidip Dünya'ya geri geliyor.

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