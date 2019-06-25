taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8303
Euro
6.6469
Altın
1423.7
Borsa
95182.49
Gram Altın
266.479

Soyuz MS 11 kapsülü Dünya'ya geri döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 204 gündür görev yapan Soyuz MS 11 kapsülü başarılı bir şekilde Dünya'ya indi.

AA | 25.06.2019 - 09:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Uluslararası Uzay İstaayonu'na fırlatılan ve bu sürede çeşitli bilimsel araştırmalar ve denemeler gerçekleştirmek için astronotları taşıyan Soyuz MS 11 kapsülü, başarılı bir şekilde Kazakistan'a iniş gerçekleştirdi.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan yazılı açıklamada, Rus kozmonot Oleg Kononenko, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotu Anne McClain'in içinde bulunduğu uzay aracının başarılı bir şekilde iniş yaptığı açıklanırken, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

iss

NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor. Bu süre zarfında astronotlar kapsüllerle istasyona gidip Dünya'ya geri geliyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

Litre fiyatı 120 euro olan lavanta yağı kıymete bindi

26
Hande Yener'den bikinili poz

Hande Yener'den bikinili poz

34
Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

Suriye'den sonra AB'ye iltica başvurusu en çok Venezuela'dan

22
Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

Burcu Kıratlı: İyi ki benim kocamsın

25
Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

Yeşim Salkım'dan Gülben Ergen paylaşımı

2
Fotoğraf karşılığı mama projesi

Fotoğraf karşılığı mama projesi

3
Trump: Fed çocuk gibi inatçı

Trump: Fed çocuk gibi inatçı

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir