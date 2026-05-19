Sözde hayvanseverden ilginç talep: Kurban yerine mama alalım

Başıboş hayvanlar, sokaklarda terör estirmeye devam ediyor.

Büyük bir güvenlik sorunu niteliğindeki bu durum, yetkililerce alınan bir dizi uygulama ile önlenmeye çalışılsa da bazı yerel yönetimlerin bu konu hakkındaki kayıtsızlığı, olumsuz vakaların yaşanmasına neden oluyor.

Özellikle son günlerde kaydedilen birtakım olumsuz olayda, can kayıpları yaşandı.

TÜRKİYE BU SORUNU AŞAMADI

Öte yandan, tüm şartlar sağlanmasına rağmen Türkiye, başıboş sokak köpeği teröründen kurtulamıyor.

SÖZDE HAYVANSEVERLER İÇİN BİR ÖNEMİ YOK

Kendilerini hayvansever olarak nitelendiren bazı şahıslar için bu yaşananların hiçbir önemi yok.

Başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili geçtiğimiz sene 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Alınan birtakım önlemlerle önüne geçilmeye çalışılan sokak hayvanı tehdidi devam ederken, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sözde hayvanseverlerden ilginç görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Van'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

KURBAN YERİNE MAMA ALINMASINI TALEP ETTİ

Başıboş sokak köpeği destekçisi bir şahıs, takipçilerinden kurban ibadetini gerçekleştirmek yerine parayı kendisine göndererek mama almaları için çağrıda bulundu.

"RİTÜELLERE TAKILMAYIN"

Kurban ibadetini bir 'ritüel' olarak tanımlayan şahıs, sosyal medyada paylaştığı videoda "Ritüellere takılmayın artık, Allah sizden diğer canlılara yardım etmenizi istiyor illa kan akıtmanızı istemiyor. O simgesel bir şeydir." dedi.

"BUNLAR 1400 YIL ÖNCESİNDE KALDI"

Kurban hisslerindeki en düşük fiyatın 30 bin TL olduğunu söyleyen şahıs, 30 kilograma denk gelen et ile çok sayıda hayvanın beslenebileceğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"1400 yıl önce yaşayan kişinin elinde buğday vardı, hurması vardı, eti vardı. Kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlardı. Şu an nasıl? Açlıktan ölen hayvan var. Siz bu ritüele 30 bin TL verip kendinizi rahatlatacağınıza kaç tane hayvanın karnını doyurursunuz. "