Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği netleşti
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Mario Lemina ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmişti.
Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina'nın geleceği merak konusuydu.
ANLAŞMA TAMAM
HT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Lemina ile anlaşmaya vardı.
1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gabonlu futbolcunun maaşında da küçük bir iyileştirmeye gidileceği ifade edildi.
Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina'nın yeni maaşını 3 milyon euroya çekeceği belirtildi.
MAAŞI ARTIRILACAK
Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
32 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.
Lemina bu karşılaşmalarda 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi