Galatasaray'da Mario Lemina'nın geleceği netleşti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek 26. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Üst üste 4. şampiyonluğuna ulaşan sarı-kırmızılılarda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina'nın geleceği merak konusuydu.

ANLAŞMA TAMAM

HT Spor'da yer alan habere göre Galatasaray, Lemina ile anlaşmaya vardı.

1+1 yıllık sözleşme imzalayacak olan Gabonlu futbolcunun maaşında da küçük bir iyileştirmeye gidileceği ifade edildi.

Galatasaray'ın yıllık 2.5 milyon euro kazanan Lemina'nın yeni maaşını 3 milyon euroya çekeceği belirtildi.

MAAŞI ARTIRILACAK

Anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 41 maça çıktı.

Lemina bu karşılaşmalarda 3 gol-2 asistlik skor katkısı verdi.