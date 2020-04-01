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S&P: Küresel kredi koşulları tehditlerle karşı karşıya

S&P, koronavirüs salgınının, petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin, talebin azalmasının ve piyasalardaki oynaklığın, ülkelerin kredibilitesi için bir baskı oluşturduğunu bildirdi.

AA |
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S&P: Küresel kredi koşulları tehditlerle karşı karşıya

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor’s (S&P), dünyayı etkisine alan koronavirüs salgınının, yol açtığı problemlerin, ülkelerin kredibilitesi için önemli bir baskı oluşturduğunu aktardı.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN RESESYON TEHLİKESİ

Kuruluştan yapılan açıklamada salgınına karşı alınan önlemlerin küresel ekonomiyi resesyona ittiğine işaret edildi.

BORÇLULAR İÇİN YOĞUN KREDİ BASKISI

S&P’ye göre, talep düşüşüyle arzdaki aksaklıkların artması ile birlikte ekonomideki ani durgunluk borçlular için yoğun bir kredi baskısını da beraberinde getirecek.

"ÇİN KRİZDEN ÇIKMA AŞAMASINDA, AVRUPA VE ABD İSE HENÜZ ZİRVEYİ GÖRMEDİ"

Açıklamada, Çin'in mevcut krizden çıktığına ilişkin bazı işaretler gösterse de Avrupa ve ABD'nin salgın krizinde henüz zirveyi aşamadığı, salgının kırılgan yükselen piyasalardaki tam etkisinin de henüz görülmediği ifade edildi.

MERKEZ BANKALARI VE HÜKÜMETLERİN ALDIĞI TEDBİRLER BASKIYI AZALTABİLİR

Bu zamana kadar küresel talepteki düşüş ve sıkı finansal koşullara daha çok maruz kalan endüstrilerin kredi notunun daha çok düştüğünün belirtildiği açıklamada, merkez bankaları ve hükümetlerin aldığı tedbirlerin bu baskıların etkisini hafifleteceği aktarıldı.

PANDEMİ, ARZDAKİ AKSAMALAR VE TALEBİN DÜŞMESİ DÜNYAYI ZORLUYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Küresel Araştırma Başkanı Alexandra Dimitrijevic, "Pandemi, arzdaki aksamalar ve talebin düşmesine ilişkin zorluklarla bazı sektörlerin kazançlarının düşeceği bir zamanda finansman ortamında baskı yaratıyor yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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