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S&P Türkiye ekonomisinin küçüleceğini açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’ye göre, Türkiye’de ekonomik küçülme sürecek.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 18:48..
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Türkiye'de her seçim döneminde kolları sıvayarak ekonomik propaganda yapan kredi derecelendirme ve finans kuruluşları bu hafta içerisinde peş peşe raporlarını yayınladı. JP Morgan ile başlayan ve Fitch ile devam eden raporlara Standard&Poor's da eklendi.

ABD merkezli S&P, Türkiye ekonomisinindeki küçülme beklentilerinin devam edeceğini ilan etti.

S&P Türkiye ekonomisinin küçüleceğini açıkladı

KÜÇÜLME BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 11 Mart'ta ekonomide küçülmenin yaşandığını açıklamasının ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'dan (S&P) uyarı geldi.

Türkiye beklentilerinin 2018'de gerçekleştiğini belirten kuruluş, 2019 yılında ekonomide küçülmenin devam edeceği yönündeki görüşlerini koruduklarını belirtti.

İNDİRİMLER SEÇİMDEN SONRA BİTECEK

S&P'nin algı operasyonu bununla da sınırlı değil. Özellikle enflasyonla mücadele eylem planı kapsamında vergilerde ve ürün bazında yapılan indirimlerine seçimlerden hemen sonra kaldırılacağı iddiasında bulundu.

Kuruluş, vergi indirimlerinin de 31 Mart yerel seçimleri ardından sonlandırılacağını düşündüklerini belirtti.

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