SpaceX, 3 Starlink uydusuyla iletişimi kopardı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz ay 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı. Şirket, her sene yeni Statlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.

57 UYDU PLANLANDIĞI GİBİ ÇALIŞIYOR

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre 60 Starlink uydusunun 57'siyle başarılı bir şekilde iletişim sağlanırken, 3 uyduyla iletişim tamamen kopmuş durumda. Açıklamada, 45 uydunun yüksek irtifaya ulaşarak başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiği belirtilirken, 5 tanesi ise hala yörüngeye yerleşmeş için yükselme aşamasında bulunuyor. Diğer 5 Starlink uydusu ise yörüngelere yerleşebilmek için ek sistem kontrollerinden geçiyor. Şirket, kalan 2 uyduyu ise sadece yörüngeye nasıl yerleşeceklerini izlemek için uzaya gönderdiğini açıkladı.

UZMANLARA GÖRE UYDU KİRLİLİĞİ ARTABİLİR

SpaceX her ne kadar sadece 3 uyduyla iletişimi koparsa da gelecekte 12 bin adet Starlink uydusu uzaya fırlatılacak. Bu durumda ise iletişimi kopan uydu sayısı da bir hayli artabilir. Uzmanlara göre iletişimi kopan uydu sayısı artarsa uzayda büyük bir uydu kirliliği meydana gelebilir.

Elon Musk'ın Starlink adını verdiği uydudan internet dağıtma projesi, Federal Haberleşme Komisyonu tarafından da resmi olarak onaylanmış durumda. SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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