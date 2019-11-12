SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında geçtiğimiz aylarda, 60 adet Starlink internet uydusunu uzaya fırlatmıştı. Şirket, her sene yeni Starlink uyduları fırlatarak Dünya yörüngesinde internet ağı kuracak ve buradan Dünya'ya internet erişimi sağlayacak.





60 UYDU DAHA FIRLATILDI

SpaceX, dün düzenlediği fırlatma görevinde, yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketiyle, 60 adet Starlink uydusunu daha uzaya gönderdi. Her biri 260 kilogram olan internet uyduları, başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirildi.

Yeniden kullanılabilir Falcon 9 roketi ise, başarılı bir şekilde Dünya'ya iniş gerçekleştirdi.

2020'DE HİZMETE AÇILMASI PLANLANIYOR

SpaceX Başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Starlink uydu internet hizmetinin 2020 yılının ortalarında ABD'de kullanıma sunulacağını belirtti. Bu tarihe kadar 6 ya da 8 adet daha Starlink fırlatma lansmanı gerçekleştireceklerini açıklayan Shotwell, 2020'ye kadar toplamda kaç adet Starlink uydusunun yörüngede olacağını ise belirtmedi.

42 BİN STARLINK UYDUSU FIRLATILACAK

SpaceX, toplamda 42 bin Statlink uydusunu önümüzdeki yıllarda uzaya fırlatmayı düşünüyor. Şu ana kadar toplamda 2 fırlatmada 120 adet uydu gönderen şirket, kademeli olarak bu sayıyı daha da artırarak, bütün dünyaya uydudan internet bağlantısı sağlamayı planlıyor.

SpaceX şirketinden yapılan açıklamaya göre, bu projenin tamamı 10 milyar dolara mâl olacak.

Eğer Starlink projesi başarılı bir şekilde hayata geçirilirse, dünyanın en ıssız noktasına bile şu ankinden 40 kat daha hızlı internet hizmeti sağlanacak.

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