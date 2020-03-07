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SpaceX, gelecek yıl uzaya 3 turist gönderecek

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu’na 2021’de 3 turist göndermeyi planlıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2020 - 10:21..
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İnsanlığın Dünya dışındaki tek yerleşim yeri olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.

Şimdiye kadar birçok astronotun görev yaptığı istasyon, çeşitli modüller eklenerek genişletilmeye devam ediyor.

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay şirketi SpaceX ise Uluslararası Uzay İstasyonu’nu turist ziyaretine açmak istiyor.

Gelecek yıl 3 turisti istasyona göndermeyi planlayan şirket, bu yolculukta Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü kullanılacak.

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İLK ÖZEL ŞİRKET SEYAHATİ

SpaceX’in Uluslararası İstasyonu’na düzenleyeceği bu turistlik seyahat, özel bir şirketin istasyona yapacağı ilk seyahat olacak.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada istasyonun turist seyahatine açılacağını ve gelen insanların konaklaması için istasyona ayrı bir kapsülün ekleneceğini duyurmuştu.

 

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SpaceX, gelecek yıl uzaya 3 turist gönderecek

SpaceX, gelecek yıl uzaya 3 turist gönderecek

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