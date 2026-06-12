SpaceX Hisseleri, Nasdaq'taki İlk İşlem Gününde Yüzde 11'den Fazla Yükseldi

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Dünya tarihinin en büyük halka arzı bugün ABD'de gerçekleşti.

Uzay sektörünün öncülerinden Elon Musk'a ait SpaceX şirketi, hisse başına 135 dolardan halka arz edildi.

Şirket, Nasdaq'ta "SPCX" koduyla işlem görüyor.

168 DOLAR SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Saat 18.55 itibarıyla SpaceX hisseleri yaklaşık 168 dolar seviyesinde işlem gördü.

Halka arz, SpaceX'e yaklaşık 1,77 trilyon dolarlık bir değer biçerken şirketi, piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük halka açık şirketleri arasına taşıdı.

556,6 MİLYON HİSSE SATIŞA SUNULDU

Halka arz kapsamında yaklaşık 555,6 milyon adet hisse, hisse başına 135 dolardan satışa sunuldu.

Açılış fiyatı olan 150 dolar baz alındığında SpaceX'in piyasa değeri yaklaşık 2,1 trilyon dolara yükseldi.

TARİHİN EN BÜYÜK HALKA ARZI

Bu rakam, halka arz fiyatına göre hesaplanan 1,77 trilyon dolarlık değerin önemli ölçüde üzerinde gerçekleşti.

Söz konusu halka arz, 2019 yılında Suudi petrol devi Aramco'nun gerçekleştirdiği 29,4 milyar dolarlık halka arzı geride bırakarak tarihin en büyük halka arzı oldu.

YÜKSEK TALEP GÖRDÜ

Yatırımcı talebinin oldukça güçlü olduğu belirtilirken, halka arz için verilen emirlerin satışa sunulan hisse miktarının yaklaşık dört katına ulaştığı bildirildi.

Yüksek talep, yatırımcıların SpaceX'in yeniden kullanılabilir roket teknolojisine, Starlink uydu internet ağına, kamu ve ticari uzay taşımacılığı faaliyetlerine, yapay zekâ altyapısına ve şirketin büyüme planlarına duyduğu ilgiyi yansıttı.

MUSK'IN SERVETİ 1,2 TRİLYON DOLARI AŞTI

Halka arzın ardından yapılan hesaplamalara göre Musk'ın SpaceX'teki payının değeri yaklaşık 950 milyar dolara ulaştı.

Tesla hisseleri ve diğer varlıkları da dikkate alındığında Musk'ın toplam servetinin 1,2 trilyon doları aştığı tahmin edildi.

İLK TRİLYONER OLDU

Böylece Musk, kağıt üzerinde dünyanın ilk trilyoneri oldu.

Ancak servetinin büyük bölümü SpaceX, Tesla ve diğer şirketlerdeki hisselerinin piyasa değerine bağlı olduğundan, servetinin önemli ölçüde dalgalanmaya açık olduğu belirtiliyor.

SpaceX, halka arz sürecini başlatmak amacıyla 20 Mayıs'ta ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) başvuruda bulunmuştu.

YÜZDE 82,4'ÜNÜ ELİNDE TUTACAK

SEC'e sunulan belgelere göre Musk, halka arzın tamamlanmasının ardından da şirketin oy haklarının yaklaşık yüzde 82,4'ünü elinde tutacak.

Bu durumun, hissedar onayı gerektiren önemli kurumsal kararlarda Musk'a belirleyici bir güç sağlamayı sürdüreceği öngörülüyor.

BÜYÜME STRATEJİSİ

SpaceX, halka arzdan elde edilen geliri uzay taşımacılığı, uydu internet hizmetleri, yapay zeka altyapısı ve veri merkezi yatırımlarını kapsayan büyüme stratejisinin finansmanında kullanmayı planlıyor.