SpaceX, Kanada'ya ait 3 uyduyu Falcon 9 ile uzaya fırlattı

Geçtiğimiz günlerde uzaya fırlattığı internet uydularıyla Starlink projesini başlatan ve adından sıkça söz ettiren SpaceX, bu sefer de Kanada'nın Radarsat programına ait olan 3 uyduyu, Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde yörüngeye gönderildi.

Radarsat uyduları, olumsuz hava koşullarında bile Dünya yüzeyinden sinyalleri görüntüler oluşturmak için alabilecek. Görüntüler, deniz buzunun izlenmesi, afet yönetimi, tarım ve ormancılık yönetimi gibi amaçlar için kullanılacak.

DÜNYA!YA GERİ İNECEK

Hepimizin bildiği gibi Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Falcon 9 roketi, yeniden kullanılabilen bir teknoloji. Daha önce de fırlatıldıktan sonra başarılı bir şekilde Dünya'ya geri inen Falcon 9, Radarsat uydularını fırlattıktan sonra da yine yeryüzüne iniş gerçekleştirecek.

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre Falcon 9 roketi, Los Angeles'ın kuzeybatısındaki SpaceX üssüne inmeyi planlıyor. Şirket, iniş sırasında bölgede yüksek bir patlama sesi duyulabileceğini, ancak paniğe kapılacak herhangi bir durumun olmadığını belirtti.

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