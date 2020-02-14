SpaceX, NASA'nın yöneticisini transfer etti

Gelecekte Mars'a insanlı seferler düzenlemeyi planlayan ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, bu süreçte yeni isimleri bünyesine katıyor. Şirket, insanlı uzay seferlerinden sorumlu eski NASA yöneticisi Bill Gerstenmaier'i kadrosuna kattı.

Şirketin uzay araçları güvenilirlik ekibinde yer alacak Gerstenmaier, danışman olarak görev yapacak.

BILL GERSTENMAIER KİMDİR

65 yaşındaki Bill Gerstenmaier, 2002-2005 yıllarında Uluslararası Uzay İstasyonu Ofisi Program Müdürü olarak NASA'da çalıştı. Daha sonra 2005-2019 yıllarında İnsanlı Keşif Seferleri ve Operasyonları Yöneticisi olarak göreve başlayan kıdemli yönetici, bundan böyle SpaceX bünyesinde çalışmalarına devam edecek.

SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na personel taşımak için ürettiği "Dragon Crew" ve Mars'a astronot taşımayı amaçlayan "Starship" uzay mekiklerinin geliştirilmesinde Gerstenmaier'in tecrübelerinden faydalanacak.

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