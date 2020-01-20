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SpaceX, roketi havada patlattığı acil durum testini tamamladı

SpaceX, acil durumlarda astronotların güvenli bir şekilde görev iptali yapabilmelerine olanak sağlayacak kaçış sistemini başarıyla test etti.

AA | 20.01.2020 - 10:14..
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Gelecekte gerçekleşecek uzay görevlerinde astronotların yolculuk edeceği Crew Dragon kapsülü'nün acil kaçış testi, kötü hava koşulları nedeniyle pazar gününe ertelenmişti. Şirket, dün yerel saatle 10.30'da Florida'nın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden testi başarıyla gerçekleştirdi.

ROKET HAVADA BİLEREK PATLATILDI

Dragon kargo mekiğiyle birlikte fırlatılan Falcon 9 roketi, astronotların acil durumlarda roketten ayrılmasını sağlayacak sistemin test edilmesi için bilerek havada patlatıldı.

Patlatılmadan hemen önce tehlikeyi algılayan Dragon kapsülü, başarılı bir şekilde roketten ayrılarak  Atlantik Okyanusu'nda daha önce belirlenen bölgeye düştü.

SpaceX, roketi havada patlattığı acil durum testini tamamladı

SON BÜYÜK TEST TAMAMLANMIŞ OLDU

Yaklaşık son bir yıldır astronotlu uçuşlara başlayabilmek için birçok önemli testi başarıyla sonuçlandıran SpaceX, böylece 'acil durum kaçış testi'  olarak adlandırılan son büyük testi de başarıyla tamamlamış oldu.

SpaceX, astronotlu uçuşların ne zaman başlayacağını henüz açıklamazken, söz konusu uçuşlara yılın ilk yarısında başlanması bekleniyor.

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SpaceX, roketi havada patlattığı acil durum testini tamamladı

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