taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.679
Euro
7.3045
Altın
1579.42
Borsa
88674.65
Gram Altın
339.841
Bitcoin
41529.78

SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX, herkesin göz atmasını sağlamak için Mars roketi Starship'in kullanım kılavuzunu paylaştı.

Haber Merkezi |
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş
SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i, 2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.

spacex

KULLANIM KILAVUZU PAYLAŞILDI

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starship roketinin kullanım kılavuzunu yayınladı. Söz konusu kılavuzda roket ve görevleri hakkında birçok bilgi yer alıyor.

Şirket, kılavuzu sürekli güncelleyerek kullanıcıların merak ettiği bütün detayları açıklamak istiyor.

Starship hakkında daha fazla bilgi elde etmek istiyorsanız ve İngilizcenize güveniyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Instagram: @eshteknoloji

 

 

SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladıSpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

İlginizi Çekebilir
Düşünceleri metne dönüştüren yapay zeka geliştirildi
Araştırmacılar, insanların düşüncelerini metne çevirebilen yeni bir yapay zeka teknoloji üzerinde çalışıyor.
Google yasağı, Huawei'ye 12 milyar dolar kaybettirdi
Google'ın Huawei'ye uyguladığı yaptırımlar, Çinli şirketin 12 milyar dolar kaybetmesine neden oldu.
WhatsApp beta sürümüne iki yeni özellik eklendi
WhatsApp'ın güncellenen beta uygulamasına çoklu cihaz desteği ve süresi dolan mesajlar özelliği geldi.
NASA: Tehlikeli asteroit hızla Dünya'ya yaklaşıyor
NASA, 11 Nisan'da Dünya'dan geçecek asteroitin tehlikeli olduğunu onayladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
Bağış hesaplarına bloke konması Soylu'ya soruldu
858
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya korona yardımı
1064
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ hastaneye kaldırıldı
105
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
Çin'den Türkiye'ye dana-koyun etinden uzak durun uyarısı
384
LPG'ye indirim geliyor
LPG'ye indirim geliyor
135
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
Trump, koronayla boğuşan halkına araba satmaya çalışıyor
101
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
Bilim Kurulu'ndan umut veren uyarı
159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir