SpaceX, Starship gemisinin kullanım kılavuzunu yayınladı

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere tasarlanıyor.

SpaceX, Starship'in bir uçak gibi yeniden havalanıp inebilecek ticari bir uzay aracı olarak kullanılmasını umuyor. Şirketin şu andaki hedefi ise Starship'i, 2021 yılına kadar ticari uçuşlara tamamen hazır hale getirmek.

KULLANIM KILAVUZU PAYLAŞILDI

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starship roketinin kullanım kılavuzunu yayınladı. Söz konusu kılavuzda roket ve görevleri hakkında birçok bilgi yer alıyor.

Şirket, kılavuzu sürekli güncelleyerek kullanıcıların merak ettiği bütün detayları açıklamak istiyor.

Starship hakkında daha fazla bilgi elde etmek istiyorsanız ve İngilizcenize güveniyorsanız, aşağıdaki bağlantıdan kullanım kılavuzunu inceleyebilirsiniz.