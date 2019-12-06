SpaceX, süper fareleri uzaya gönderdi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA'dan yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Dragon kargo mekiği, şirketin kendi üretimi Falcon 9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle planlanandan bir gün sonra uzaya gönderilen yaklaşık 3 tonluk kargoda, uzay ortamında yapılacak kas deneyleri için normal farelerin iki katı kasa sahip "süper fareler'' de bulunuyor.





ASTRONOTLARA YILBAŞI HEDİYESİ

Dragon kargo mekiğinde, ayrıca astronotların duygularına duyarlı Cimon adı verilen yapay zekaya sahip robot, bira mayalamak üzere arpa taneleri ve istasyonda görevli 6 astronot için yılbaşı hediyeleri bulunuyor.

SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderdiği 19. kargo olan mekiğin, önümüzdeki pazar günü istasyona ulaşması bekleniyor.

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