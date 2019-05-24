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SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

Proje başarılı olursa Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, dünyanın her yerine internet erişimi sağlayacak.

AA | 24.05.2019 - 11:54..
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ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

ELON MUSK'IN HEDEFİ

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.

2027'DE PROJE TAMAMLANACAK

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

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