SpaceX uzaya internet uyduları gönderdi

ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle 60 internet uydusunu uzaya gönderdi.

Şirketin Twitter hesabından yapılan açıklamada, uydu üzerinden internete bağlanma projesi Starlink için 60 uydunun ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldığı belirtildi.

ELON MUSK'IN HEDEFİ

SpaceX'in kurucusu ve Üst Yöneticisi Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada, Starlink projesi kapsamında uzaya göndereceği internet uyduları sayesinde dünyanın her yerinden internete erişebilmeyi sağlamayı hedeflediğini kaydetmişti.

2027'DE PROJE TAMAMLANACAK

SpaceX, Starlink projesi çerçevesinde toplamda 12 bin internet uydusu fırlatmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması bekleniyor.